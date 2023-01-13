الرباط 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 1.59%، مسجلاً 10.324,62 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.81 % ليستقر عند 828,99 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.67 % مسجلاً 785,68 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 115 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 541 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:29ت م0077