اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
الرباط 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 1.59%، مسجلاً 10.324,62 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.81 % ليستقر عند 828,99 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.67 % مسجلاً 785,68 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 115 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 541 مليار درهم مغربي.
// انتهى //
20:29ت م
0077