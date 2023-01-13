تونس 20 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023م واسدعا رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، المؤسسات الإعلامية في الدول العربية إلى ضرورة التطور ومواكبة التغييرات عبر الارتقاء بصناعة المحتوى الرقمي المحلي؛ للوصول إلى المعايير العالمية الجاذبة للجماهير.وبيَّن رئيس الاتحاد العربي في تصريح - لوكالة الأنباء السعودية - على هامش فعاليات مؤتمر الإعلام العربي في دورته الثانية المنعقد بتونس اليوم، أن صناعة التغيير ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده المجال الرقمي في كل دول العالم باتت ضرورة للاستمرار والتنافسية.وأكد ،أن المؤسسات الإعلامية التقليدية في الدول العربية أصبحت اليوم غير قادرة على مواجهة التمدد والطوفان الرقمي الذي صنع تغيُّراً في خارطة المنافسة الإعلامية في جميع دول العالم، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية توحيد جهود المؤسسات العربية تحت مظلة تحالفات تجعل الموقف العربي أكثر قوة، وهو ما يتمثل في اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يعمل على تشكيل قوة إعلامية تجابه سلبيات التمدد الرقمي في دول العالم العربي.وأشار إلى أن الهيمنة الرقمية واقع لايمكن تجاهله، وعلى المؤسسات الإعلامية العربية تحديد مسؤولياتها لمجابهة سلبياته من خلال تحديد خياراتها ومستقبلها للتعامل مع متغيرات المرحلة التي تقودها المؤسسات والشركات العالمية العملاقة في المجال الرقمي.وطالب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية بضرورة إعداد خارطة طريق للإعلام العربي لا تستسلم أمام تيار الهيمنة الرقمية، حيث يعمل الاتحاد على إعداد تصوره النهائي لمواجهة تلك التحديات والرفع بمرئياته إلى مؤتمر وزراء الإعلام العرب المقرر عقده في دولة الكويت خلال شهر مارس القادم لاتخاذ الإجراءات بشأنها.// انتهى //21:02ت م0079