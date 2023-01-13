اقتصادي / الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يرتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
لندن 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر 2022م، بعد نمو بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022م.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022م ، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022م، وجاءت أكبر الإسهامات من الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والمعلومات والاتصالات.
وأظهرت بيانات اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2022م.
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