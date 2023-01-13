لندن 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسكشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر 2022م، بعد نمو بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022م.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022م ، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022م، وجاءت أكبر الإسهامات من الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والمعلومات والاتصالات.وأظهرت بيانات اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2022م.// انتهى //21:16ت م0081