جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا " اليوم ، مسيرة للفنون الشعبية على امتداد الشارع الثقافي بالواجهة البحرية والكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وشارك 10 فرق للفنون الشعبية في المسيرة، مثَّلت محافظات منطقة جازان من خلال 100 مشارك ، أدَّوا فن "الدلع" وفن "العرضة"؛احتفاءً بانطلاق المهرجان، وترحيبًا بضيوف المنطقة وزوارها ، حيث سعت المسيرة - التي حظيت بتفاعل جماهيري- إلى إبراز ما تمتلكه جازان من تراث فني،والتعريف بالفنون الشعبية في المنطقة .يُشار إلى أن مهرجان شتاء جازان يحتفي بتراث المنطقة عبر عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تحتضنها القرية التراثية والقلعة الدوسرية والشارع الثقافي بمدينة جيزان.// انتهى //21:57ت م0084