ثقافي / مهرجان" شتاء جازان" .. مسيرة للفنون الشعبية بالشارع الثقافي
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا " اليوم ، مسيرة للفنون الشعبية على امتداد الشارع الثقافي بالواجهة البحرية والكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
وشارك 10 فرق للفنون الشعبية في المسيرة، مثَّلت محافظات منطقة جازان من خلال 100 مشارك ، أدَّوا فن "الدلع" وفن "العرضة"؛احتفاءً بانطلاق المهرجان، وترحيبًا بضيوف المنطقة وزوارها ، حيث سعت المسيرة - التي حظيت بتفاعل جماهيري- إلى إبراز ما تمتلكه جازان من تراث فني،والتعريف بالفنون الشعبية في المنطقة .
يُشار إلى أن مهرجان شتاء جازان يحتفي بتراث المنطقة عبر عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تحتضنها القرية التراثية والقلعة الدوسرية والشارع الثقافي بمدينة جيزان.
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