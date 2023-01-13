جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسبدأت اليوم على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان، أعمال " الملتقى الإعلامي " الذي تنظمه جمعية منار للإعلام بمنطقة جازان،بالتعاون مع إمارة منطقة جازان، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا ".واشتمل الملتقى على ورشة عمل حول تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية الرقمية، تضمَّنت التعريف بماهية الحملات الإعلامية ، وأسباب ومعايير تنفيذها ، وأساليبها عبر الإعلام الرقمي ، وأنواع الحملات الإعلامية ، إلى جانب لقاء الخبرات الذي شارك فيه عدد من الإعلاميين والكتاب المتخصصين، الذين أثروا اللقاء بتجاربهم في ممارسة العمل الإعلامي ، وذلك ضمن أهداف الجمعية لتطوير الممارسات الإعلامية في المنطقة.// انتهى //22:43ت م0086