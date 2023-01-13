القاهرة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسحقق فريق المقاولون العرب انتصاراً ثميناً على مضيفه الإسماعيلي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ١٣ من الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى ٢١ نقطة ليرتقي للمركز الخامس في جدول الدوري، فيما تواصلت معاناة الإسماعيلي وظل في المركز الثامن عشر والأخير برصيد ٧ نقاط فقط.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع فاركو بنتيجة ١-١، ليرتفع رصيد فاركو إلى ١٣ نقطة في المركز الحادي وسيراميكا كليوباترا إلى ١٦ نقطة في المركز العاشر.كما تعادل فريق أسوان مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما ليرفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع فيما حقق حرس الحدود تعادله الخامس في الدوري؛ ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري .// انتهى //22:59ت م0087