القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأجبر جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم فلسطينياً على هدم منزله في بيت حنينا في القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال اقتحم منزلاً فلسطينياً في القدس، وأجبر العائلة على الخروج من المنزل، وهدمه تحت التهديد، لافتاً النظر إلى أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تتصاعد بشكل مستمر في القدس المحتلة.من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال اعتداء لجيش الاحتلال على مسيرات نظمت في قرى بيت دجن وبيتا رفضاً للاستيطان.وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العشرات من المستوطنين اليهود اقتحموا بلدة كفر الديك بسلفيت شمال الضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتونضمن الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.// انتهى //23:23ت م0091