الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستوج رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، ومدير فرع وزارة الرياضة في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود فريق الرسوخ ببطولة دوري الرابطة بمحافظة جدة التي تنظمها الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً أحمد عيد.وكان الرسوخ قد حقق اللقب بعد فوزه على فريق سلام الجامعة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وحصل لاعب فريق سلام الجامعة وسيم أحمد على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب فريق سلام الجامعة محمد حسن على جائزة أفضل حارس، فيما حقق لاعب فريق الرسوخ فيصل عيد لقب هداف البطولة.// انتهى //23:28ت م0093