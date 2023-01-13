رفحاء 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واساستهوت عروض مسرحية "قافلة إبل درب زبيدة" ذات المحتوى الاجتماعي والطابع الكوميدي بعنوان "سوق لينة" اليوم، زوار وسياح مهرجان شتاء درب زبيدة في نسخته الثانية المقامة بقرية لينةالتاريخية جنوب رفحاء.وجسدت المسرحية شخصيات تاريخية في العصر الإسلامي من حيث أبرازها قوافل الحجاج وتبيان مكانة "سوق لينة التاريخي"الذي كان وجهة تجارية ذات طابع مميز، وأحد محطات استقبال الحجاج، إضافة لتجسيد شخصية الرواي والتي كان طابعها قصص كوميدي، يتخللها الحكمة في بعض المواقف في العصور السابقة، تجسيداً لما كان يتميز به السوق في الجانب الاقتصادي من خلال مسيرة القوافل التي كانت تقدم إليه وهي محملة بمختلف البضائع لعرضها في رحاب السوق على رواده من تجار المنطقة، حيث نجد من العراق والشام من السلع بجميع أنواعها إلى وقت قريب، ولاتزال إطلالته شاهداً على الحقبة الزمنية التي مر بها، كما يعد من أحد أهم المراكز التجارية في المملكة في منتصف القرن الماضي، والميناء البري في المنطقة للتبادل التجاري بين التجار، كتجار " العقيلات " من البادية المارين بالمنطقة، حيث كانوا يموّنون السوق بمختلف البضائع المتنوعة التي يجلبونها معهم من البلاد المجاورة، فكان في هذا السوق تتم مقايضة السلع بين البادية وأهل لينة وتجار العراق والشام، وأنشئت فيه مخازن كبيرة تعرف بـ " السيابيط " لتخزين المواد الغذائية وغيرها.// انتهى //23:37ت م0095