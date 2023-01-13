عواصم 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر اليوم، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% متفوقاً على نظرائه الأمريكيين بعد ما بدأ موسم إعلان النتائج الشركات بنتائج متباينة للبنوك، فيما حقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8%.وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8%، وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في نوفمبر تشرين الثاني.وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر حيث زاد سهما نوفو نورديسك وروشيه القابضة 2.5% و1% على الترتيب.// انتهى //23:52ت م0098