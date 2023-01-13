نيويورك 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسحثت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا نجاة رشدي، أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية على مواصلة دعمهم للشعب السوري.وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نائبة المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا أوضحت في اجتماع عقدته المجموعة، أن سوريا تواجه العديد من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيداً حول العالم.وأشار إلى أن مخاطر التضخم وانعدام الأمن الغذائي وعودة انتشار الكوليرا كانت من بين الأشياء التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع، إضافة إلى الوضع في مخيمي الهول والروج.// انتهى //00:44ت م0002