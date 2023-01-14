نيويورك 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 112.64 نقطة، بما يعادل 0.33%, ليغلق عند 34302.61 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 78.06 نقطة أو 0.71%, ليغلق عند 11079.16 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.92 نقطة أو 0.40%, ليغلق عند 3999.09 نقطة.// انتهى //00:54ت م0005