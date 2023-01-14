القاهرة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بتحقيق فوز تاريخي على حساب كرواتيا بنتيجة 31-22 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على صالة هوسكفانا جاردن أرينا بمدينة يونشوبينج السويدية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من البطولة المقامة في دولتي بولندا والسويد.وأنهى منتخب مصر الشوط الأول أمام كرواتيا بنتيجة 16-12 وحافظ على التقدم في الشوط الثاني والذي انتهى بنتيجة 31-22، وبذلك حصد المنتخب المصري على أول نقطتين في ضربة البداية بمونديال اليد ليتصدر المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلبت هي الأخرى على المغرب بنتيجة 28-27.// انتهى //00:54ت م0006