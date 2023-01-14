لندن 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستغلب فريق أستون فيلا على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "فيلا بارك" في افتتاح مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل أهداف أستون فيلا، ليون بايلي في الدقيقة 3 وإميليانو بوينديا في الدقيقة 64، فيما سجل باتريك بامفورد هدف ليدز يونايتد الوحيد في الدقيقة 83 .وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //02:00ت م0007