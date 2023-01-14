روما 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسفاز فريق نابولي على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 5-1 في مباراتهما أمس الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسخليا الهدف الثاني في الدقيقة 39. وفي الدقيقة 42 أحرز أنخيل دي ماريا هدف يوفنتوس الوحيد، قبل أن يضيف أمير رحماني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 55. وعاود أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة 65، قبل أن يختتم إيلف إلماس الخماسية في الدقيقة 72.ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني 37.// انتهى //03:46ت م0009