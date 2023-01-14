رام الله 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني من بلدة اليامون غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) كان قد أصيب في الثاني من شهر يناير الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين.وبارتقاء الشاب الجعبري ترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.// انتهى //07:12ت م0015