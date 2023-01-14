المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 14 يناير 2023م واسينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدا برنامجا بعنوان " قواعد ضبط المتشابهات في القرآن الكريم " يُمكن معلمة وحافظة القرآن الكريم من معرفه قواعد ضبط واتقان الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم وذلك عبر الاتصال المرئي .وأوضح الوقف أن البرنامج الذي يستمر يومين بواقع 6 ساعات ، يتناول عددا من المحاور حول التعريف بعلم المتشابهات وأسباب وقوع الخطأ في الآيات المتشابهة وقواعد ضبط المتشابهات العامة والخاصة وتوجيه المتشابهات ، مشيرا إلى أن التسجيل في البرنامج عبر الرابط https://forms.gle/9BGCUGPHCKgD4ucC9 .// انتهى //07:32ت م0016