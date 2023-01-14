قوييانغ 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسسجلت مقاطعة قويتشو الصينية نموًا في الاقتصاد الرقمي خلال عام 2022.ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن تقرير العمل الحكومي المقدم من حاكم المقاطعة لي بينغ جيون، أن المقاطعة فامت بتسريع تطوير صناعة البيانات الضخمة في 2022، ورفعت نسبة القيمة المضافة لصناعة تصنيع المعلومات الإلكترونية في المقاطعة بأكثر من 60 في المئة، مشيرة إلى أن إيرادات خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مقاطعة قويتشو زادت بنسبة 99.7 في المئة في العام الماضي.وحسبما ذكر التقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في مقاطعة قويتشو بنحو 6 في المئة في العام الجاري ليصل إلى 2.2 تريليون يوان (حوالي 327 مليار دولار أمريكي)، حيث سيمثل الاقتصاد الرقمي حوالي 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة.// انتهى //08:05ت م0019