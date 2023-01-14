لواندا 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس الأنغولي جواو لورينكو، أمس، بوزير الخارجية الصيني تشين قانغ، الذي يزور العاصمة الأنغولية لواندا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث مجالات التعاون والاستثمار والشراكة بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأجرى تشين محادثات أمس مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية.وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني ضمن جولته الأفريقية التي تشمل إثيوبيا والجابون وأنجولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الأفريقي ومقر جامعة الدول العربية في الفترة من 9 إلى 16 يناير.// انتهى //08:24ت م0020