القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساستشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد عز الدين حمامرة وأمجد خليلية من بلدة جبع بمدينة جنين بعد أن استهدفت مركبتهم بوابل كثيف من الرصاص مما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب في جنين متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 12 يومًا.// انتهى //08:29ت م0021