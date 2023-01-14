القاهرة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم، وتشديده على ضرورة إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب.وتناقلت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تبنت نموذجًا للإصلاح الاقتصادي منذ مطلع عام 2015 لتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات، واختبرت خلال جائحة كورونا.وأنبأت صحف السبت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية بمدينة جنين، واعتقال 21 فلسطينيًا في مناطق متعددة بالضفة الغربية.‬ونشرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس المحتلة والتمسك بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى النداء العاجل التي أطلقته الأمم المتحدة لجمع الأموال من أجل مساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادًّا في بلدان متضررة من أزمة الغذاء.// انتهى //08:57ت م0022