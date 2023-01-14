القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وتحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة لاعتداءات المستوطنين، خاصة التي تعرض لها المشاركون من طلبة الجامعات والمتضامنين الأجانب، خلال مسار المشي في منطقة المعرجات بالضفة الغربية، مما أدى لإصابة عدد من المشاركين بجروح، مطالبًا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، التي تعرض عدد من مواطنيها إلى هذا الاعتداء الهمجي، وأدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وترويع، إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الممنهجة، التي يتبادل فيها المستوطنون، وجنود الاحتلال الأدوار.وتحدثت صحف السبت عن توجيه مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية تشيلي، رسالة دعم لرئيس جمهورية تشيلي غابرئيل بوريك، بخصوص عزمه رفع درجة تمثيل بلاده في دولة فلسطين من ممثلية إلى سفارة.وأشارت لاستمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المسيرات السلمية التي تنظم في عدة مدن وقرى فلسطينية كل يوم جمعة رفضاً للاستيطان والتهويد ومواصلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لافتة النظر لتصريحات مندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بأن انعدام السلام والأمن أدى بالفعل إلى تراجع التنمية في دولة فلسطين المحتلة جاء ذلك خلال الاجتماع الاحتفالي السنوي الذي عقدته مجموعة الـ77 والصين، والذي شهد تسليم رئاسة المجموعة رسميا إلى جمهورية كوبا.// انتهى //09:00ت م0023