إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان ودولة الإمارات حرصهما على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتطوير المشاريع المشتركة.واهتمت باتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن تسليم باكستان رئاسة "مجموعة الدول النامية الـ77 + الصين" في الأمم المتحدة إلى كوبا.وتطرقت إلى تمثيل وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري بلاده في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الفترة 16 - 20 يناير الجاري.وعرجت صحف السبت إلى تعرض المناطق الشمالية من باكستان لموجة جديدة من تساقط الثلوج بكثافة، مع استمرار الضباب الدخاني الكثيف المسيطر على المناطق الوسطى من البلاد.وتناولت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إعلان سريلانكا عن تقليص جيشها على خلفية الأزمة الاقتصادية، وارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية الأفغانية في كابل وتبني تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته.// انتهى //09:03ت م0024