تونس 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تجديد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارة قام بها وسط العاصمة تونس، تأكيده أن يوم 17 ديسمبر هو يوم الثورة في تونس وليس 14 يناير، وذلك في رده على دعوات عدد من الأحزاب للتظاهر اليوم بوصفه يوم الثورة.وأوردت تأكيد مدير المكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي دعم البنك للبرامج الإصلاحية لتونس في وقت تخطط فيه الحكومة التونسية اقتراض 100 مليون يورو من البنك لتمويل ميزانية الدولة.ونقلت صحف السبت في الشأن الليبي تأكيد رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.وتطرقت إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية النهائية في السودان خالد عمر قال فيها إن تشكيل الحكومة الانتقالية مرتبط بحل القضايا الخمس العالقة المضمنة في الاتفاق النهائي.ورصدت صحف تونس قلق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من وضع الاقتصاد، موضحة أن العام 2023 قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمي بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.// انتهى //12:49ت م0028