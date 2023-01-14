الرباط 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة التي يقوم بها للرباط وفد من الكونغريس الأمريكي، من أجل التباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن تعميق الشراكة بين البلدين.وتطرقت إلى نتائج قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت أمس بالمغرب، والتي أسفرت عن مواجهة فريق الهلال السعودي مع فريق الوداد الرياضي المغربي في ربع النهائي.وتناقلت صحف السبت تأكيد المملكة العربية السعودية ومصر رفضهما لأية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.وأخبرت عن تمكن الحكومة البيروفية التي يرأسها، ألبيرتو أوتارولا، من الحصول على ثقة الكونغرس.وتحدثت عن مخلفات العواصف التي تضرب ولايتي ألاباما وجورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، والتي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.ونشرت صحف المغرب إعراب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عن قلقها من وضع الاقتصاد العالمي موضحة أن العام عام 2023 قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمي.// انتهى //12:51ت م0029