القاهرة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسخسرت البورصة المصرية 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.020.4 تريليون جنيه، مقابل 1.033.2 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط 1.2 في المئة.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.82 في المئة، مسجلاً 15551.47 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.90 في المئة، ليصل إلى مستوى 2807.08 نقاط، في حين سجل مؤشر (إيجي إكس 100) تراجعًا بنحو 3.06 في المئة، ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 28.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 3.3 مليارات ورقة مُنَفّذة على 348 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //12:55ت م0030