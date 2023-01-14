بغداد 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بنتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي لألمانيا وتوقيعه تفاهمات لشراكة إستراتيجية مع ألمانيا خاصة في مجال الطاقة.وأوردت انعقاد جلسات البرلمان العراقي اليوم بعد عطلة تشريعية مع خلو جلسته من مناقشة ارتفاع أسعار صرف الدولار وإقرار الموازنة العامة.وأوردت صحف بغداد إصدار هيئة النزاهة العراقية أوامر قبض بحق مسؤولين كبار سابقين وحاليين ومنح مكاتبها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي عنوان وظيفي متهم بالفساد دون أخذ موافقة مسبقه بذلك.وأشارت إلى مطالبة الجزائر بإصلاح مجلس الأمن الدولي ودعوتها الدول الأفريقية لتوحيد مواقفها لحين الاستجابة لكافة مطالب القارة.وتابعت صحف العراق مجريات بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة حيث تناولت الحضور الجماهيري، متوقعة زيادة التفاعل الجماهيري بالدور نصف النهائي.// انتهى //13:11ت م0032