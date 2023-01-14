الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر أن السودان يواجه تحديات كبيرة، لاسيما تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً قدرة الشعب على توحيد الصف والكلمة لتجاوز التحديات.ولفتت الانتباه إلى دعوة السفير الأمريكي في السودان جون غودفري الفصائل السياسية السودانية التي لم تشارك في الاتفاق السياسي المبدئي إلى الانضمام للاتفاق؛ سعيا لإعادة السلطة الانتقالية إلى مسارها في البلاد.ونقلت صحف السبت عن خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن السودان من بين 15 دولة يعاني أطفالها من سوء التغذية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الأكثر ضعفًا في البلدان الأشد تضرراً من أزمة الغذاء والتغذية، غير المسبوقة التي يشهدها العالم.ونشرت توقعات البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 2023، بعد ثلاث سنين عجافٍ مررن به. وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.وأشارت إلى أن المناطق الحدودية شمال غرب دارفور المتاخمة لدولة تشاد وشمال دارفور تشهد نشاطاً مريباً لحركات مسلحة ومليشيات قبلية وسط أنباء عن مواجهات مرتقبة.وأخبرت صحف السودان عن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المسيرات السلمية التي تنظم في عدة مدن وقرى فلسطينية كل يوم جمعة رفضاً للاستيطان والتهويد.// انتهى //13:15ت م0033