الجزائر 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم يتأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من عاصمة جمهورية كونغو، برازافيل، في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة بالاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي، التزام الجزائر بمواصلة الجهود بغية تحقيق تقدّم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا.وتطرقت إلى تجديد الجزائر دعمها لمسار المصالحة والانتخابات في ليبيا، مبرزة استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية ودور المجلس في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي.وعرجت صحف السبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل على خطّة تهويد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عبر نهب الأراضي، والاستيلاء على العقارات، وتوسيع المستوطنات، زاعما أن تلك الأراضي والعقارات كانت مملوكة ليهود قبل 1948 أو إلى ورثتهم.// انتهى //13:15ت م0034