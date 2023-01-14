القدس المحتلة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسليم قوات الاحتلال الإسرائيلي 5820 إخطاراً، بهدم وإزالة مبان ومنشآت فلسطينية منذ عام 2015.وقال منسق التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح إن إخطارات الهدم لـ 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية سلمت في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو، وتشكل تلك المناطق 61 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية، وذلك بهدف التوسع الاستيطاني، وفي مقابل ذلك منع الفلسطينيين من البناء في تلك المناطق، لافتاً النظر إلى أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في إخطارات الهدم، حيث تم توثيق 1220 إخطاراً للهدم، وهو الرقم الأعلى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م.// انتهى //13:28ت م0035