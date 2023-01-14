مقديشيو 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساستعادت القوات المسلحة الصومالية اليوم منطقة "عيل هور" التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المسلحة الصومالية تحركت من مدينة "هوبيو" الساحلية، وانتزعت المنطقة من أيدي المليشيات الإرهابية.وفي سياق متصل، داهمت قوات جهاز الأمن الصومالية، والمخابرات الوطنية أحد المنازل بمديرية حي "طركينلي" بالعاصمة مقديشو، حيث عثرت على أسلحة ومواد مفتجرة.// انتهى //13:29ت م0036