تبوك 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 446 جولة رقابية وتفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي لأسواق النفع العام والمسالخ، بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن الهدف من الجولات التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.وذكر بأن إدارة الأسواق والمسالخ نفذت 182 جولة رقابية لأسواق الخضار و 134 جولة للمسالخ و 130 جولة لأسواق الأسماك واللحوم، تم خلالها إصدار المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بالأنظمة واللوائح.وأشار إلى أن إدارة الزراعة ممثلة بمركز (وقاء) قامت بذات الفترة بفحص 103747 نخلة، وقدمت 314145 لقاحاً، وأصدرت 15 سجلاً زراعياً، وتجديد 16 ترخيص قوارب صيد، و 49 جولة بحرية .وأكد الدكتور السالمي أن الفرق الفنية الميدانية بالمنطقة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة لتعزيز دور الوزارة الحيوي في الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.// انتهى //13:59ت م0038