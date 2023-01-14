باكو 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأذربيجانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز الشهري زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.والتقى الوفد بمعالي وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان.كما التقت رئيسة المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا ، بالوفد، واستعرضت معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما العلاقات البرلمانية، مشيدة بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين التي تشهد تطوراً كبيراً.وعلى الصعيد ذاته عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأذربيجانية في مجلس الشورى اجتماعاً مع لجنة الصداقة البرلمانية الأذربيجانية السعودية في المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان برئاسة فاطمة يلدريم.وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والتأكيد على أهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية وعقد اللقاءات الثنائية بما يسهم في دعم التعاون بين المجلسين.// انتهى //14:14ت م0040