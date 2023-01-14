أبها 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها و"الرؤية الرقمية" بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الاجتماعية خلال الفترة ( 21 - 23 يناير 2023 م ) المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.ويهدف المعرض والفعاليات المصاحبة له إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل وورش مصاحبة .وفتحت غرفة أبها باب التسجيل في 15 ورشة يقدمها متخصصون ومتخصصات في مجال التسويق وأنظمة التجارة الإلكترونية وهي " التجارة الإلكترونية " و "الاستيراد الآمن والسريع في التجارة الإلكترونية " و" صناعة العلامة التجارية الشخصية" و" مهارات خدمة العميل" و"المشاريع الريادية في التجارة الإلكترونية " و"المركبات المسيرة في خدمة التجارة الإلكترونية " و"أهمية إدارة سلاسل الإمداد في ربحية وأداء التجارة الإلكترونية" و"آلية تنفيذ التطبيقات وتشغيلها" و"الالتزامات الضريبية للمتاجر الإلكترونية " و"كيف تكون مصدر دخل من التجارة الإلكترونية " و"طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الصفر" و"أهمية الاتصال المؤسسي لريادة الأعمال والشركات" و" إستراتيجيات نمو الشركات الناشئة" و" الانتقال من offline الى online" و"التسويق العقاري الإلكتروني " .وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي إلى أن المعرض يشكل فرصة كبيرة وحلقة وصل بين رواد التجارة الإلكترونية بالمنطقة، ونقلة نوعية للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.وأوضح أن المعرض يحتضن نخبة من العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية لتبادل الخبرات في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى مشاركتهم بعدد من الفعاليات المتخصصة بالمجال بهدف تحقيق الفائدة لكافة الشرائح، لافتاً النظر إلى أن المعرض يتميز بتجدده المستمر في جميع دوارته لمواكبة التطورات التقنية التي يشهدها عالم التجارة الإلكترونية وتوجه الشركات الناشئة، بهدف نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية ، بما ينسجم مع توجهات وطموحات إستراتيجية تطوير منطقة عسير المستمدة من رؤية المملكة 2030، علاوة على نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية.// انتهى //14:39ت م0042