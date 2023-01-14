الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساختتمت اليوم بطولة المملكة للمبارزة تحت 11 عاماً (الجولة الذهبية) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الخبر.وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بوعلي الفائزين في البطولة، حيث حقق حيدر الهاشم الميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحل حمزة سالم ثانيا ورضا الرويعي ثالثاً وعباس التاروتي (الثالث مكرر) .وفي منافسات سلاح الابيه حقق أمين آل سهو الميدالية الذهبية، فيما حل أحمد الحبيب ثانيا وعلى آل حجيري ثالثا ومحمد المختار (الثالث مكرر)، وحقق علي العماني المركز الأول في سلاح السايبر، وحل ثامر البشير ثانياً وجواد السادة ثالثاً ومحمد آل عباس (الثالث مكرر).// انتهى //14:43ت م0043