جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسيُزيّن 100 عملٍ فني أركان معرض " فنن " أحد برامج مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا " ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .وتبرز خلال المعرض الذي يستمر 10 أيام، أعمال لـ 63 فناناً في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت على الخشب، فيما تصدرت لوحة فنية لسمو ولي العهد رُسمت على الخوص، اهتمامات زوار المعرض، إلى جانب إبداعات الفنانين والفنانات، التشكيلية والفوتوغرافية التي جسّدت الحياة الاجتماعية للأهالي وتراث منطقة جازان وثقافتها من خلال الأزياء التقليدية والفنون الشعبية والحرف اليدوية، إلى جانب المواسم الزراعية لحصاد البن وحصاد الخضير وأشهر المنتجات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن تجسيد تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية .ويشهد المعرض توافد العديد من الزوار من الساعة الـ5 وحتى الـ 11 مساءً، للاستمتاع بالأعمال الفنية المشاركة .// انتهى //15:03ت م0045