جيزان 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة .وبيّن المركز أن الحالة مستمرة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً .// انتهى //15:51ت م0047