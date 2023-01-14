مقديشو 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسعثرت أجهزة الأمن الصومالية اليوم، على مخبأ يحتوي على عبوات ناسفة وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة بأحد المنازل بمديرية حي” طركينلي” بالعاصمة مقديشو .وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال العملية من اعتقال امرأة يشتبه في صلتها بحركة الشياب الإرهابية ، مشيرة إلى أن الأجهزة تواصل عمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن فلول الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد .// انتهى //16:03ت م0048