سياسي / رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا
السبت 1444/6/21 هـ الموافق 2023/01/14 م واس
طرابلس 21 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023م واس
التقى رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم، بالعاصمة طرابلس، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج.
وأفادت - وكالة الأنباء الليبية - أن الجانبين بحثا خلال اللقاء ، العديد من المسائل السياسية الجارية في ليبيا ، ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب ، للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي .
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