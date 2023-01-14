طرابلس 21 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023م واسالتقى رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم، بالعاصمة طرابلس، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج.وأفادت - وكالة الأنباء الليبية - أن الجانبين بحثا خلال اللقاء ، العديد من المسائل السياسية الجارية في ليبيا ، ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب ، للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي .// انتهى //16:12ت م0049