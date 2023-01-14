الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسانطلقت اليوم بطولة النخبة للريشة الطائرة للبراعم والناشئين والشباب والفريق الأول للعب الفردي, التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، على صالة وزارة الرياضة في الرياض وتستمر لمدة ثلاثة أيام.ويشارك بالبطولة 32 لاعباً من فئات البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول يمثلون 13 نادياً هي القارة الاتفاق والفيصلي وكميت وعكاظ والهلال والنور والرياض وحراء والعمران والوحدة والفيحاء والعدالة .وأقيمت اليوم التصفيات الأولية لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية في مختلف المنافسات وفئات البطولة وصولاً إلى تتويج الفائزين في ختام البطولة التي تُعد من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد بهدف تطوير مستويات اللاعبين نظراً لكونها تضم نخبة من لاعبي الأندية لجميع الفئات السنية الذين حققوا المراكز الثمانية الأولى خلال بطولة المملكة للموسم الرياضي 2022، كما تستهدف البطولة استقطاب المواهب من اللاعبين المشاركين لضمهم لصفوف المنتخب.// انتهى //17:02ت م0051