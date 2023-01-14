إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسلقي ثلاثة من رجال الشرطة الباكستانية بينهم ضابط كبير مصرعهم في هجوم إرهابي استهدف مركزاً للشرطة شمال غرب باكستان.وأوضح قائد شرطة المنطقة كاشف آفتاب عباسي في تصريح صحفي اليوم، أن مجموعة من الإرهابيين هاجمت مركز الشرطة الواقع في منطقة "ساربند" على ضواحي مدينة بيشاور، واستخدم المهاجمون الأسلحة الحديثة وشنوا الهجوم من ثلاثة جهات.وأضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم نائب مفوض الشرطة بادابر سردار حسين، قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.// انتهى //17:13ت م0054