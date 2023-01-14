جدة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واساختتمت الخطوط الحديدية السعودية (سار) مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 المنعقد بمدينة جدة في الفترة من 9 وحتى 12 يناير والذي استعرضت من خلاله باقة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن .وتمثلت مشاركة (سار) في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 بوصفها راعٍ بلاتيني لهذا الحدث النوعي، حيث واكب تلك المشاركة تخصيص جناح للخطوط الحديدية السعودية للتعريف بالخدمات والإنجازات التي تقدمها الشركة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر .وتكمن أهمية هذه المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 الذي يستقطب أبرز القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في ما يتيحه المعرض من فرص متعددة للاطلاع على أبرز المشاريع المستقبلية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة، مما يعزز دور (سار) كشركة وطنية ناقلة معنية بتحقيق ثقافة الجودة الشاملة ودعم منظومة خدمات الحج والعمرة وتحسينها وتطويرها من خلال كافة ما تقدمه خلال رحلة ضيوف الرحمن إضافةً إلى أن مشاركة (سار) في هذا الحدث منحت الفرصة لقطاع واسع من عملائها وشركائها للتعرف على أبرز الخدمات والمنتجات المقدمة لصالح حجاج بيت الله الحرام .من جانبه أشاد مدير عام التواصل والتسويق المؤسسي محمد بن معاذ حميد الدين بالمجهودات المبذولة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً التزام (سار) بالسعي نحو تحقيق تلك المستهدفات من خلال تعزيز أوجه التعاون بين (سار) ومختلف شركائها من القطاعات الوطنية الأخرى .// انتهى //17:16ت م0055