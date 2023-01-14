الأحساء 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسأسهمت العروض اليدوية الحية للحرفيين والحرفيات في جذب شريحة واسعة من زائري مهرجان "واحة الأحساء"، الذي تنظمه هيئة التراث، في عدد من المواقع التاريخية بمحافظة الأحساء، في الفترة من 20 نوفمبر 2022م حتى 23 يناير 2023م .ولفت أنظار زوار المهرجان أعمال الحرفية فاطمة الحمودي التي تميزت في النحت والنقوش التراثية والفن التشكيلي التطبيقي على الخشب والمعادن، والمجسمات الفنية، والخراطة، وتجسيد الحرف العربي، والرسم بالحرق على الخشب، وصياغة المعادن .وركزت فاطمة في حرفتها التي بدأتها قبل 6 أعوام على نحت القطع الخشبية والنقوش التراثية، وعمل الأبواب والنوافذ، والأشكال المتنوعة، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرًا من كونها فنانة تشكيلية، في تطبيق الفن التشكيلي على الأخشاب والمعادن في عمل مجسمات فنية، ومزج بعضها بإضافة الطابع التراثي الأحسائي .وأفادت الحرفية آمنة الزارعي المتخصصة في نسج السجاد، أنها بدأت الحرفة قبل عام ونصف عقب حصولها على دورة "حياكة السجاد"، حيث شاركت مع مجموعة من السيدات في إكمال صنع سجادة، وكانت هذه المشاركة نقطة الانطلاق إلى عالم صناعة السجاد ، مبينة أنها تستخدم في حرفة صناعة السجاد الخيوط الطبيعية والخيوط المأخوذة من وبر الماشية والخيوط القطنية التي تستوردها من الخارج .الجدير بالذكر أن مهرجان "واحة الأحساء" الذي يقام في عدد من المواقع التاريخية بمحافظة الأحساء، يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، وحزمة من المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية والموسيقية، إلى جانب معارض الحرف اليدوية، وأركان الأكلات الشعبية ومشروبات الشاي والقهوة والعصائر .// انتهى //17:24ت م0056