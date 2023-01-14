الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستنظم هيئة الفنون البصرية احتفالاً بمناسبة إطلاق كتالوج معرض الجناح السعودي المشارك في بينالي البندقية 2022 والذي تضمن العمل الفني التركيبي "منطق الشجر" للفنان مهند شونو، وذلك في بيت زينل في حي البلد بجدة يوم الثلاثاء 24 يناير 2023م، بالتزامن مع افتتاح بينالي الفنون الإسلامية.ويصاحب الاحتفال حواراً مع الفنان مهند شونو، تُجريه القيّمة الفنية والمساهمة في الكتالوج ريم فضة، فيما ستُقدّم الحدث القيّمة الفنية المساعدة في الجناح ومنسقة الكتالوج والمساهمة فيه، روتانا شاكر .ويتناول الحوار الأفكار التي يقوم عليها عمل "منطق الشجر" الذي كُلِّف بإعداده لعرضه في البينالي، بالإضافة إلى الموضوعات الشاملة لممارسات شونو الفنية.وكان الفنان شونو قد أنشأ العمل الفني المعنون "منطق الشجر"، بتكليف من هيئة الفنون البصرية، بهدف تمثيل الجناح الوطني للمملكة العربية السعودية في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين - بينالي البندقية في عام 2022 -، وهو عمل تركيبي فني طموح ضخم صنع من سعف النخيل المطلي باللون الأسود كرمز لقوة الخط المرسوم بوصفه تعبيراً أساسياً عن الإبداع، بالإضافة إلى استكشاف ميل الخيال نحو الازدهار. ويتم تحريك الهيكل ذو الشكل العضوي الذي يبلغ طوله 40 متراً بواسطة الهواء المضغوط، ليبدو كأنه يتنفس بشكل إيقاعي، وهو يُجسّد إمكانات الخط المرسوم في كل من الإنشاء والتدمير.يذكر أنّ الكتالوج يعرض بشكل فني جميل صور العمل الفني في الموقع، ويُضفي سياقاً غنياً على "منطق الشجر" وممارسة الفنان الفنية من خلال النصوص المتضمنة فيه، بما في ذلك المقالات، والمقابلات، ومقطع سردي قصصي. ومن خلال عكس الطبيعة التعاونية لنهج شونو في صنع العمل الفني، ويضم الكتالوج نصوصاً كتبها مساهمون سعوديون ودوليون رئيسيون من خلفيات وتخصّصات متنوعة، مما يُعطي القرّاء لمحة عن المجتمع المتجذر بعمق الذي يُمثّل قيمة متكاملة للفنان وعمله.ويعد مهند شونو، فنان بصري متعدد التخصّصات مقيم في الرياض، تخرّج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. وعُرِضت أعماله ضمن معارض فردية أقيمت في غاليري أثر بجدة، ومجلس الفن السعودي بجدة، وكونستلر هاوس بيثانين في برلين، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي – إثراء بالظهران. كما شارك شونو في العديد من المعارض الجماعية، منها بينالي الدرعية (2022)، وجمعية فولفسبورغ للفنون بألمانيا (2019)؛ والمتحف البريطاني بلندن (2018)؛ ومتحف برشلونة للفن المعاصر (2018) ودار ثقافات العالم ببرلين (2017) ولاند بتورنتو (2017) .// انتهى //17:50ت م0058