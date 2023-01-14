الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غد الأحد, حفل توزيع جائزة سموه للتميز والإبداع في دورتها الأولى للفائزين والبالغ عددهم (٨١) فائزاً، وذلك بجامعة الأمير سلطان، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي ورجال الأعمال .وعبّر أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض - الدكتور حسن خرمي باسمه وباسم أمانة الجائزة والفائزين - عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرعايته الحفل وتكريمه للفائزين، مشيرا إلى أن تشريف سموه الحفل وسام فخر لكل مبدع ومتميز .وأشاد بالجهود الداعمة من سموه في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات منطقة الرياض إلى عمل تنموي مستدام عبر هذه الجائزة ، مضيفا أن الجائزة تأتي في إطار تحقيق للأهداف التنموية لرؤية المملكة 2023م، من خلال بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز البيئة التنافسية للتميز والإبداع في منطقة الرياض وفق معايير دولية .وأوضح الدكتور حسن خرمي أن الجائزة ركّزت في انطلاقتها الأولى على تحقيق الركيزة الأولى في برنامج تنمية القدرات البشرية بتقديم جوائز للطالبات والطلاب من سكان منطقة الرياض ومحافظاتها ، مشيرا إلى أن الجائزة خصصت في نسختها الأولى لفرع التميز الطلابي على أن يتم التوسع في الدورات القادمة بشكل سنوي لتشمل فروع التميز المؤسسي والتميز الوظيفي والتميز القيادي والإبداع والابتكار .// انتهى //18:04ت م0059