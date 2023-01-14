بغداد السبت 21 جمادي الثاني 1444 ه الموافق 14 كانون الثاني 2023 م واسنفذ جهاز الأمن الوطني العراقي عمليات تعقب ومداهمة ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على "٣٢ " متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في تنظيم داعش ممن نشطوا في محافظات الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد .وأفادت خلية الأعلام الأمني العراقية في بيان، أن المداهمات تمت بمذكرات قضائية رسميه أدت إلى إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين والمطلوبين أمنيا وقضائيًا.وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية أتخذت بحقهم ودونت أقوالهم وتمت احالتهم للجهات المختصة وفق القانون .// انتهى //18:28ت م0063