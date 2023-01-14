رياصي / مانشستر يونايتد يتغلب على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
السبت 1444/6/21 هـ الموافق 2023/01/14 م واس
مانشستر 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس
تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم ، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذا النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة في المركز الثالث، في ما بقي رصيد المانشستر سيتي عند 39 نقطة خلف المتصدر الارسنال.
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18:35ت م
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