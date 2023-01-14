مانشستر 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم ، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذا النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة في المركز الثالث، في ما بقي رصيد المانشستر سيتي عند 39 نقطة خلف المتصدر الارسنال.// انتهى //18:35ت م0065