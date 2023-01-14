حفر الباطن 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسحقق نادي الاتحاد، فوزًا صعبًا على نادي الباطن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وكان الباطن من افتتح تسجيل الأهداف في المباراة في الدقيقة 23، إلا أن الاتحاد عاد للمباراة بمعادلة النتيجة في الدقيقة 45+8 من نقطة الجزاء عندما نفذها مهاجمه عبدالرزاق حمدلله بنجاح، وبذات الطريقة في الدقيقة 50 حصل الاتحاد على جزائية ثانية ترجَمها البرازيلي رومارينهو هدفاً ثانٍ للاتحاد، كفل له ضمان نقاط المباراة الثلاث.وبهذه النتيجة ارتقى نادي الاتحاد، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الباطن، عند نقطتين فقط، في المركز السادس عشر "الأخير"، في جدول ترتيب الدوري.// انتهى //18:37ت م0066