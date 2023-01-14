القاهرة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واستعقد لجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية أعمال اجتماعها الخامس غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة وفود من الدول العربية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح اليوم : إن الاجتماع يبحث على مدى يومين خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، كما يستعرض تطورات عملية الانضمام إلى الاتفاقية، فضلاً عن متابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار تلك الاتفاقية.وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضًا مقترحًا حول منح أفضلية للمقاول العربي، كما تستكمل اللجنة التفاوض حول العرض النهائي المقدم من البحرين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.وأشار إلى أن الدول العربية سعت في إطار جامعة الدول العربية لإدماج التجارة في الخدمات ضمن المحاور الأساسية في منظومة التكامل الاقتصادي العربي، وذلك إدراكًا من الدول العربية لأهمية قطاع الخدمات وما قد يمثله تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية.// انتهى //18:54ت م0070