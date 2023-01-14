نجران 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسيحافظ متنزه موعاه البري بمركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، على مكوناته البيئية والطبيعية، حيث تنتشر أشجار السدر المعمرة والكبيرة ودائمة الخضرة، على جانبي واديه الذي يصل عرضه إلى 120 مترًا، ويمتاز بنعومة ونظافة رماله، ليصبح مقصداً للزوار والباحثين عن الطبيعة والهدوء والاسترخاء بين أحضان الطبيعة بعيداً عن روتين الحياة اليومية.وقامت أمانة منطقة نجران بتطوير وتأهيل ما يقدر بـ 100 ألف متر مربع من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ 300 ألف متر مربع، مع مراعاة الحفاظ على خصائصه ومكوناته الطبيعية، باستخدام الصخور الطبيعية من الجبال المحيطة بالمنتزه لصد المياه، وعمل ممرات وأحواض زراعية لأشجار السدر، والأراك، والأشجار الأخرى المنتشرة وسط الوادي وعلى ضفافه، إضافة إلى زراعة مسطحات خضراء، وتوفير مجاميع ألعاب الأطفال ومضلات الجلوس والإنارة الجمالية، والمرافق البلدية.والتقت –واس- خلال جولتها بالمنتزه بالمواطن محمد عبدالله، الذي أوضح بأنه جاء إلى المنتزه من مدينة نجران برفقة عدد من الأصدقاء لقضاء بعض الوقت وتناول وجبة الغداء، مؤكداً جمال المنتزه بأشجاره دائمة الخضرة ورماله النظيفة وموقعة المرتفع والهادئ بين جبال مركز هدادة، كما أن تطوير المنتزه وتوفير المرافق العامة والمسطحات الخضراء اضفى جمالاً على المكان وخصوصية أكثر.// انتهى //18:55ت م0071